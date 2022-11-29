Двух белых голубей нашли в вагоне поезда на юго-востоке Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В вагоне поезда столичного метрополитена на юго-западе столицы обнаружили двух белых голубей. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Сейчас они (птицы — прим. «ВМ») в тепле и безопасности ждут своих владельцев. Надеемся, что хозяин скоро найдется, ведь метро — не место для содержания птиц. Если владелец не заберет голубей в ближайшее время, нам придется отдать их в приют, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что во избежание ошибки откликнувшегося человека попросят показать фото голубей и назвать линию, на которой их забыли.

До этого пресс-служба столичного дептранса сообщила, что с начала ноября пассажиры забывали на станциях метро картины современного художника, телевизор и массажер. Забытые вещи, как уточняется, можно найти по номеру телефона 3210, с помощью чат-бота Александры или путем обращения в приложение «Метро Москвы».

В конце октября стало известно, что оставленные на станциях или в поездах Московских центральных диаметров (МЦД) вещи начали отправлять на склады забытых вещей метро. Напомним, что вещи на складе хранятся не более полугода.