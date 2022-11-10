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Массажер, картины и телевизор забыли пассажиры в метро Москвы с начала недели

Полина Долганова
Город
Массажер, картины и телевизор забыли пассажиры в метро Москвы с начала недели
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Картины современного художника, телевизор и массажер забыли пассажиры в метро с начала недели. Об этом сообщили в пресс-службе московской подземки в четверг, 10 ноября.

— Все «потеряшки» будут ждать своих владельцев на одном из складов забытых вещей. Чтобы забрать их, надо предъявить паспорт, указать день, когда вещь была утеряна, станцию и подробно описать вещи, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что забытые вещи можно найти по номеру телефона 3210, с помощью чат-бота Александра или путем обращения в приложении «Метро Москвы».

Склады работают каждый день в период с 08:00 до 20:00 на станциях «Котельники», «Деловой центр» БКЛ и «Черкизовская», передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что свыше 410 зонтов оставили жители столицы в городском транспорте с начала осени. По состоянию на 22 октября на склады забытых вещей отправили 413 зонтов, 124 головных убора и 15 пар перчаток. Среди таких вещей был и зонт от дома моды Вячеслава Зайцева.

Личные вещи оставляют и в поездах Центральной пригородной пассажирской компании. За девять месяцев пассажиры забыли здесь почти две тысячи различных предметов.

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