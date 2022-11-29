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«Забавная ситуация»: дочь певицы Славы, рассказала почему отказалась брать фамилию мужа

Лейла Алиева
Общество
«Забавная ситуация»: дочь певицы Славы, рассказала почему отказалась брать фамилию мужа
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вышедшая недавно замуж дочь певицы Славы Александра Морозова решила не брать фамилию мужа.

— Тут на самом деле забавная ситуация. У Андрея фамилия Дедов, у меня — Морозова. И мы долго смеялись на тему того, что если я возьму двойную фамилию, то получается как Дед Мороз. Поэтому фамилию решила оставить свою, — пояснила она.

По словам девушки, перед церемонией бракосочетания она сообщила гостям, что будет фотограф и красивый загс, однако утаила свое роскошное свадебное платье, передает StarHit.

О том, что девушка вышла замуж стало известно 26 ноября. Церемония бракосочетания состоялась в ЗАГСе подмосковной Барвихи, а на мероприятии присутствовали только близкие люди. Морозова вышла замуж за давнего возлюбленного.

Предложение руки и сердца недавно сделали и популярной певице Клаве Коке. Избранником звезды стал блогер-миллионник Артур Кисловский. Это произошло на съемках нового эпизода популярного шоу «Маска. Танцы», где певица выступает в качестве члена жюри. Кока поделилась в своих социальных сетях кадрами, на которых рядом с ней, преклонив колено, стоит молодой человек, держа в руках обручальное кольцо.

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