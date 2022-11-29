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Итальянский генерал предложил новую страну для противостояния России и НАТО

Анастасия Колоскова
В мире
Итальянский генерал предложил новую страну для противостояния России и НАТО
Фото: flickr.com/nato

Из-за увеличивающегося влияния Российской Федерации НАТО необходимо сосредоточить внимание на Ираке. Такое мнение высказал итальянский генерал Джованни Ианнуччи.

Военный назвал Ирак одной из наиболее сложных стран для НАТО. По его словам, в этом государстве «постоянно растет влияние» России и Ирана, при этом военный контингент альянса там «довольно ограниченный».

По словам Ианнуччи, блок уже направляет действия для предотвращения прежних ошибок в регионе. Генерал отметил, что НАТО использует совершенно новую модель. Представители альянса сотрудничают с местными властями и избегают «разговоров с позиции, которая могла бы сигнализировать о попытках вооруженного вмешательства Запада в дела страны», приводит слова военного РИА Новости.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что конфликт на Украине — политический проект, ради которого американцы готовы на нерациональные действия. Поэтому поддержка Украины прекратится не тогда, когда на это будут объективные причины, а только после решения Америки.

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