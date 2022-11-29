Более 40 тысяч шоколадок раздали пассажирам метро с момента закрытия участка зеленой ветки

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

С момента закрытия участка Замоскворецкой линии московского метро «Автозаводская» — «Орехово» пассажирам выдали более 40,5 тысячи шоколадок и столько же печенья. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 29 ноября.

— Без закрытия участка Замоскворецкой линии обойтись было невозможно, потому что главное для нас — безопасность пассажиров. Но мы делаем все возможное, чтобы снизить ваши неудобства. <...> Возле станций «Автозаводская», «Орехово», «Красногвардейская» и «Царицыно» мы раздаем пассажирам бесплатный горячий чай, печенье и шоколад. Уже раздали 40,5 тысячи шоколадок, 40,5 тысячи штук печенья, 10 125 литров чая, — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники дептранса во время дежурства рядом с закрытыми станциями метрополитена следят за движением и помогают пассажирам выбрать альтернативный маршрут.

С 12 ноября на Замоскворецкой линии московского метро между участками «Автозаводская» и «Орехово» закрылись сразу пять станций на полгода. Такое решение было принято в связи с реконструкцией тоннеля. О том, как ездить домой и на работу после закрытия некоторых станций Замоскворецкой линии, — в материале «Вечерней Москвы».