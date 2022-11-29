Песков прокомментировал идею «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном

Фото: Администрация президента РФ

Идея создания «тройственного газового союза», который будет включать Россию, Казахстан и Узбекистан, соответствует интересам всех трех стран, так как маршруты поставок энергоносителей на их территории имеют чрезвычайную актуальность. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Речь идет о том, что это огромная, обширная территория в очень важном регионе, и, конечно, маршруты, поставки энергоносителей, газа и так далее чрезвычайно актуальны для этой территории, — подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля добавил, что страны имеют разветвленную сеть, поэтому координация действий находится в интересах всех участников союза.

При этом Песков уточнил, что в перспективе идея создания газового союза будет «оформляться», и у нее появятся «четкие контуры», передает РИА Новости.

До этого стало известно, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Москве обсудили создание «тройственного газового союза», участником которого должен также стать Узбекистан.