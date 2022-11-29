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Офицер ЛНР Марочко сообщил о колоссальных потерях польских наемников

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Офицер ЛНР Марочко сообщил о колоссальных потерях польских наемников
Фото: Минобороны РФ

Участвующие в боевых действиях на стороне Киева наемники из Польши несут колоссальные потери. Такое заявление сделал во вторник, 29 ноября, офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

— Мы также получаем разведданные, радиоперехваты, и уже есть косвенные подтверждения, что данные военнослужащие несут колоссальные потери, — рассказал он.

По словам Марочко, польские чиновники уже сообщали о доставке на территорию страны тел польских солдат, погибших при участии в украинском конфликте. Сейчас Варшава испытывает определенные трудности с захоронением погибших наемников, добавил офицер ЛНР в эфире телеканала «Россия 24».

До этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска сумели уничтожить до 200 польских наемников в Харьковской области. Он уточнил, что удар по позициям наемников из Польши был нанесен высокоточным оружием Воздушно-космическими силами РФ.

До этого стало известно, что на Украине в ходе боевых действий погиб один из основателей Украинского интернационального легиона француз Гастон Бессон. Он был одним из главных рекрутеров иностранных боевиков для Киева. В его подразделении состояли в основном европейские неонацисты.

Украина Польша наемники Донбасс
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