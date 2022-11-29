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Автоэксперт описал ситуацию на российском авторынке в 2022 году

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт описал ситуацию на российском авторынке в 2022 году
Фото: depositphotos

Автоэксперт Виталий Архиреев дал советы всем тем, кто задумался о покупке новой машины.

Эксперт отметил, что за последние годы на автомобильном рынке наметилась интересная тенденция: покупатель не может приобрести машину сразу же по приходе в салон — ему приходится ждать определенное время, чтобы забрать авто.

По словам Архиреева, в настоящее время в России можно купить автомобиль практически любой марки и модели. Но покупателю придется подождать, когда машина перейдет в его владение. Время ожидания может быть разным в зависимости от марки автомобиля и ее популярности, передает Nation news.

В прошлом году россияне приобрели 1,6 миллиона новых легковых автомобилей. В этом году удастся реализовать около 800 тысяч единиц, передает ФАН.

На заводе Aurus в Елабуге началось производство новой модели люксового внедорожника Komendant. «Вечерняя Москва» собрала информацию, которая известна об этой машине, а также узнала у эксперта, кому она будет интересна и какие необычные технические решения в ней применены.

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