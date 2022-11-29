Трамвай № 50 задерживается на Тихвинской улице из-за автомобиля на путях

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Тихвинская улица Карта всех событий

Трамвай маршрута № 50 задерживается на Тихвинской улице из-за застрявшего на путях автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 29 ноября.

— На Тихвинской улице из-за автомобиля на путях задерживаются трамваи № 50, — говорится в сообщении.

Задержка транспорта произошла в районе остановки «Улица Палиха». Из-за возникших ограничений маршрут был временно изменен. Столичных пассажиров призвали сохранять внимательность и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось о сокращении интервалов движения трамваев в столичном районе Нагатино. Как уточняется, на маршруты № 47 и 49 вышли семь дополнительных трехсекционных вагонов — теперь на них работают 27 вместительных трамваев.

С 12 ноября на Замоскворецкой линии столичного метрополитена из-за реконструкции тоннеля закрыли пять станций на полгода. Ограничения коснулись участка между станциями «Автозаводская» и «Орехово». О том, как ездить домой и на работу после закрытия некоторых станций Замоскворецкой линии, — в материале «Вечерней Москвы».