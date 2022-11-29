Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Съемку фильма об СВО отменили в Твери после инцидента с флагами Украины

Евгений Белоусов
Общество
Съемку фильма об СВО отменили в Твери после инцидента с флагами Украины
Фото: shutterstock

Власти Твери отменили съемки фильма о специальной военной операции после инцидента с появлением военной техники с флагами Украины на городских улицах. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

— При принятии таких решений надо не просто подписывать документы на разрешение, а предварительно смотреть сценарий, обсуждать со съемочной группой, что именно планируется снимать, — заявил он.

Губернатор подчеркнул, что появление на вполне узнаваемых улицах Твери военной техники с украинскими флагами просто недопустимо, передает слова Рудени РИА Новости.

До этого сообщалось, что в Центральном районе Твери проходят съемки художественного фильма «Музыкант» о проведении специальной военной операции на территории Украины с использованием спецтехники. В связи с этим были перекрыты некоторые улицы на время работы съемочной команды.

До этого российский актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал, что снимает фильм о тяжелой жизни населения Донбасса. По его собственному признанию, желание снять кинокартину о Донбассе появилось сразу же после первых бомбардировок Луганской и Донецкой народных республик со стороны Киева.

Тверская область Кино
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте