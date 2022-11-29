Съемку фильма об СВО отменили в Твери после инцидента с флагами Украины

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Власти Твери отменили съемки фильма о специальной военной операции после инцидента с появлением военной техники с флагами Украины на городских улицах. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

— При принятии таких решений надо не просто подписывать документы на разрешение, а предварительно смотреть сценарий, обсуждать со съемочной группой, что именно планируется снимать, — заявил он.

Губернатор подчеркнул, что появление на вполне узнаваемых улицах Твери военной техники с украинскими флагами просто недопустимо, передает слова Рудени РИА Новости.

До этого сообщалось, что в Центральном районе Твери проходят съемки художественного фильма «Музыкант» о проведении специальной военной операции на территории Украины с использованием спецтехники. В связи с этим были перекрыты некоторые улицы на время работы съемочной команды.

До этого российский актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал, что снимает фильм о тяжелой жизни населения Донбасса. По его собственному признанию, желание снять кинокартину о Донбассе появилось сразу же после первых бомбардировок Луганской и Донецкой народных республик со стороны Киева.