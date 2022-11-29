Принцы Уильям и Гарри отказались встретиться друг с другом в США

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После смерти королевы Великобритании Елизаветы II многие поклонники королевской семьи надеялись, что ее внуки принц Уильям и Гарри наладят отношения и их конфликт завершится. Однако ожидания не оправдались — братья даже не планируют встретиться в США.

Члены королевской семьи намерены в одно время прилететь в американский город Бостон. Там они пробудут три дня и примут участие в некоторых мероприятиях. На запланированных событиях также ожидается появление Гарри со своей супругой Меган Маркл.

Несмотря на это, внуки Елизаветы II не намерены видеться друг с другом. Вероятнее всего, Уильям зол на брата из-за премии «Пульс надежды» от фонда Джона Кеннеди, передает «Телепрограмма».

До этого эксперт по королевской семье леди Колин Кэмпбелл сообщила, что принц Гарри и Меган Маркл обратились к юристам, чтобы провести процесс расторжения брака без лишней шумихи. Пользователи Сети с восторгом встретили эту новость.

«Вечерняя Москва» узнала у специалиста, есть ли у принца шансы на примирение с королевской семьей после расставания с супругой. Как рассказал вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин, после восхождения на престол отца Гарри — Карла III — судьба королевской семьи стала складываться по-новому.