Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Преступное образование»: Медведев призвал НАТО покаяться

Евгений Белоусов
В мире
«Преступное образование»: Медведев призвал НАТО покаяться
Фото: Администрация президента РФ

Современному миру организация вроде НАТО не нужна. В состав альянса входит не более 12 процентов населения планеты, а сам он действует исключительно в интересах «англосаксов». Такое мнение во вторник, 29 ноября, высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование. Но даже Pontifex Maximus (Великий понтифик — прим. «ВМ») не сможет отпустить им грехи, — заявил он.

Медведев также отметил, что члены НАТО легко забывают о совершенных альянсом государственных переворотах в суверенных странах по всему миру и о военных преступлениях.

По мнению обозревателя издания Guardian Саймона Тисдалла, страны Запада стали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи. При этом темпы поставок оружия и предоставления кредитов Киеву уже замедляются. Запад истощает запасы своих вооружений, а поставки более современных образцов «ограничены проблемами производства».

До этого Министерство обороны Великобритании передало Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2. Количество ракет и сроки доставки вооружения не уточняются.

Дмитрий Медведев Россия НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте