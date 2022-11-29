«Преступное образование»: Медведев призвал НАТО покаяться

Фото: Администрация президента РФ

Современному миру организация вроде НАТО не нужна. В состав альянса входит не более 12 процентов населения планеты, а сам он действует исключительно в интересах «англосаксов». Такое мнение во вторник, 29 ноября, высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование. Но даже Pontifex Maximus (Великий понтифик — прим. «ВМ») не сможет отпустить им грехи, — заявил он.

Медведев также отметил, что члены НАТО легко забывают о совершенных альянсом государственных переворотах в суверенных странах по всему миру и о военных преступлениях.

По мнению обозревателя издания Guardian Саймона Тисдалла, страны Запада стали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи. При этом темпы поставок оружия и предоставления кредитов Киеву уже замедляются. Запад истощает запасы своих вооружений, а поставки более современных образцов «ограничены проблемами производства».

До этого Министерство обороны Великобритании передало Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone-2. Количество ракет и сроки доставки вооружения не уточняются.