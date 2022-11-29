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Мишустин заявил, что доходы бюджета России выросли на десять процентов с начала года

Александр Афонин
Общество
Мишустин заявил, что доходы бюджета России выросли на десять процентов с начала года
Фото: Пресс-служба Госдумы

С января по сентябрь текущего года доходы федерального бюджета России выросли на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

— Доходы бюджета за январь — сентябрь выше ожидаемых, они выросли на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 триллионам рублей. Расходы также увеличились на 5,5 процента примерно — до 19,5 триллиона рублей, — сказал он.

Мишустин добавил, что за первые девять месяцев также сократился объем внешнего госдолга. По словам премьера, подобного результата удалось достичь благодаря увеличению социальных выплат в стране. Кроме того, важную роль сыграло адресное предоставление материальной помощи, льгот и услуг, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Государственная дума в третьем чтении утвердила федеральный бюджет на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7 процента ВВП соответственно. В документе сообщается, что доходы на 2023 год составят 26,13 триллиона рублей.

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