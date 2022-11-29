Музей Победы присоединился к проекту «Московское долголетие»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы начались занятия для активных москвичей старшего поколения в рамках проекта мэра «Московское долголетие». Каждую неделю пожилых москвичей приглашают на бесплатные лекции и программы физподготовки. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

Участники «Московского долголетия» смогут посетить спортивные занятия по общей физической подготовке и скандинавской ходьбе. На свежем воздухе в филиале Музея Победы «Г.О.Р.А.» и в парке опытный тренер будет обучать горожан комплексу упражнений, укрепляющих организм.

В главном здании музея пожилые горожане смогут посетить лекции нутрициолога по программе «Здорово жить». Слушатели научатся определять индивидуальную стратегию питания, подбирать антивозрастные и антистресс-продукты.

До этого в Музее Победы состоялось первое внеурочное занятие «Разговоры о важном», которое прошло на площадке музейного комплекса «Диалог поколений» школы «Марьина Роща» имени В. Ф. Орлова. С ребятами поговорили о символах России и значении Знамени Победы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы продолжают развитие проекта «Московское долголетие», благодаря чему до конца декабря начнут свою работу еще 19 точек. На данный момент в Москве работают 52 центра проекта, они имеют высокую популярность среди горожан старшего поколения.