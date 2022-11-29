Украинские военные выпустили 11 ракет по Курской области

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстреливать Суджанский район Курской области, было выпущено 11 ракет. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения, — сказал он.

В своем Telegram-канале губернатор добавил, что в результате ударов Суджанский и Кореневский районы области оказались частично обесточены. Позже специалисты проведут работы по оценке ущерба и приступят к восстановлению повреждений. Информации о пострадавших нет.

14 ноября Роман Старовойт сообщил, что украинские военные с помощью беспилотного летального аппарата сбросили взрывное устройство на жилой дом в селе Замостье. В результате крыша и окна здания были повреждены, никто не пострадал.

Аналогичная ситуация произошла 12 ноября. Тогда ВСУ с помощью дрона скинули самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской районной электрической сети в Курской области. В некоторых населенных пунктах часть домов оказалась обесточена.