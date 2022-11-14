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ВСУ сбросили с дрона бомбу на жилой дом в селе Замостье Курской области

Евгений Жуков
Происшествия
ВСУ сбросили с дрона бомбу на жилой дом в селе Замостье Курской области
Фото: Telegram Романа Старовойта

Губернатор Курской области Роман Старовойт в понедельник, 14 ноября, сообщил, что украинские военные с помощью беспилотного летального аппарата сбросили взрывное устройство на жилой дом в селе Замостье.

— К счастью, пострадавших нет, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль поблизости. После оценки ущерба приступим к восстановительным работам, — заявил глава региона.

После осуществления оценки ущерба жилому объекту специалисты приступят к восстановительным работам, написал Старовойт в своем Telegram-канале.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что несколько приграничных сел региона попали под обстрел ВСУ. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, но появились некоторые проблемы с электроснабжением.

1 ноября приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области обстреляли со стороны Украины. При этом Роман Старовойт уточнил, что в результате никто не пострадал.

В конце октября в результате обстрела ВСУ города Шебекино под Белгородом ранены пять мирных жителей. В дальнейшем глава региона заявил, что при обстреле города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадало 11 человек.

Украина Курская область Россия Александр Старовойтов
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