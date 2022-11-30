Англия и США пробились в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре

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Сборные Англии и Соединенных Штатов пробились в плей-офф Чемпионата мира по футболу в Катаре, заняв первое и второе места соответственно в группе B. Американцы в последнем туре обыграли сборную Ирана, а англичане — валлийцев.

Сборная США вышла из группе благодаря победе над прямым конкурентом в очной встрече. Единственный гол в этом матче на свой счет записал форвард национальной команды Соединенных Штатов Кристиан Пулишич.

Английская сборная в своей встрече разгромила национальную команду Уэльса со счетом 3:0. Дублем отметился Маркус Рэшфорд, еще один мяч себе в актив записал Фил Фоден.

Таким образом сборная Англии заняла первую строчку в группе B с семью заработанными баллами. На счету сборной США пять очков. Первые встретятся в 1/8 финала мундиаля с командой Сенегала, а американцы вышли на национальную команду Нидерландов.

Накануне сборная Сенегала одержала победу над командой Эквадора в матче третьего тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре со счетом 2:1 и заняла тем самым вторую строчку в группе А.