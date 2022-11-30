Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Англия и США пробились в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре

Егор Провоторов
Спорт
Англия и США пробились в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре
Фото: shutterstock

Сборные Англии и Соединенных Штатов пробились в плей-офф Чемпионата мира по футболу в Катаре, заняв первое и второе места соответственно в группе B. Американцы в последнем туре обыграли сборную Ирана, а англичане — валлийцев.

Сборная США вышла из группе благодаря победе над прямым конкурентом в очной встрече. Единственный гол в этом матче на свой счет записал форвард национальной команды Соединенных Штатов Кристиан Пулишич.

Английская сборная в своей встрече разгромила национальную команду Уэльса со счетом 3:0. Дублем отметился Маркус Рэшфорд, еще один мяч себе в актив записал Фил Фоден.

Таким образом сборная Англии заняла первую строчку в группе B с семью заработанными баллами. На счету сборной США пять очков. Первые встретятся в 1/8 финала мундиаля с командой Сенегала, а американцы вышли на национальную команду Нидерландов.

Накануне сборная Сенегала одержала победу над командой Эквадора в матче третьего тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре со счетом 2:1 и заняла тем самым вторую строчку в группе А.

Футбол Англия США Чемпионат мира по футболу
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте