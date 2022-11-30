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Билеты на «Елку мэра Москвы» раздадут семьям мобилизованных, отличникам и многодетным

Лейла Алиева
Город
Билеты на «Елку мэра Москвы» раздадут семьям мобилизованных, отличникам и многодетным
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Ильинка, 4 Карта всех событий

Традиционная «Елка мэра Москвы — 2023» состоится в Гостином Дворе с 24 декабря этого года по 6 января следующего. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 30 ноября.

На торжество пригласили свыше 42 тысяч детей, которые отличились в учебе и спорте, а также являются лауреатами различных олимпиад, конкурсов и премии правительства Москвы. Также приглашения получили ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, и оставшиеся без попечения родителей. Дети из семей мобилизованных тоже посетят новогоднюю елку мэра.

В начале мероприятия гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка, которые помогут найти свои места в зале, где покажут новогодний спектакль. Кроме того, в программе — карнавал елочных игрушек, встречи с персонажами известных фильмов и мультиков, настоящая сказочная карусель, мастер-классы и игровые зоны, аквагрим, необычные новогодние фотозоны и декорации, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В понедельник, 28 ноября, состоялось открытие ГУМ-катка на Красной площади. Яркие украшения, разноцветные гирлянды, звездные гости и улыбки на лицах — настоящая атмосфера праздника и уюта. Об открытии катка в самом сердце столицы — в материале «Вечерней Москвы».

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