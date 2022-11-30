Более 1,1 тысячи руководителей школ ДНР и ЛНР прошли допобучение в Москве

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Более 1,1 тысячи руководителей школ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прошли курсы повышения квалификации по программе «Управление образовательными системами» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 30 ноября.

Обучение проводила Академия Минпросвещения России при участии Городского методического центра московского департамента образования и науки. Тренинги посетили 543 руководителя школ из ЛНР и 562 — из ДНР.

— Это (обучение — прим. «ВМ») важно для профессионального роста специалистов и качественного развития отдельных направлений, для формирования эффективной системы образования в целом. Опыт столицы может быть полезен коллегам из новых регионов еще и своим многообразием, потому что московским педагогам, методистам, управленцам приходится работать в уникальных условиях многозадачности, — отметил министр правительства Москвы, глава столичного депобрнауки Александр Молотков.

Участники тренингов узнали, как устроена столичная система образования, ознакомились с социокультурными проектами Городского методического центра, прошли практические занятия по составлению дорожной карты директора, узнали об успешных практиках отдельных школ Москвы, а также стали участниками круглого стола.

По словам директора Городского методического центра Андрея Зинина, знакомство специалистов ДНР и ЛНР с опытом столицы в сфере образования дает возможность «еще раз проанализировать собственную работу», передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале 2023 года Москва отправит более миллиона учебников в школы и колледжи Донецка и Луганска. Столичные школьники собрали уже свыше 700 книг для учащихся ЛНР и ДНР. Всего из 85 регионов страны было собрано порядка пяти тысяч книг.