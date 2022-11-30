В России выявили 6088 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 6088 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в среду, 30 ноября.

Так, за прошедшие 24 часа в стране зарегистрировали 59 летальных исходов, связанных с коронавирусом. При этом 1341 человека госпитализировали с диагностированным заболеванием в медицинские учреждения.

После прохождения лечения под присмотром врачей за указанный период полностью выздоровело 5557 пациентов, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Фото: Стопкоронавирус.рф

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», почему в КНР произошла очередная вспышка и будет ли расти число зараженных в России в ближайшее время. По его словам, большое число заболевших обусловлено высокой плотностью населения Китая и усиленными мерами выявления коронавируса.

До этого врач-инфекционист Елена Мескина сообщила «ВМ», что гибридный вирус свиного гриппа и коронавируса теоретически может возникнуть. Однако предсказать исход подобного скрещивания сегодня крайне сложно.