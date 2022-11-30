Урну с прахом забыли в московском метро

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Калининско-Солнцевская линия, метро Марксистская Карта всех событий

Столичная полиция разыскивает урну с прахом, которую забыли в метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщил знакомый с ситуацией источник в среду, 30 ноября.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел 24 ноября. Муж помогал жене с похоронами родственника и отправился в крематорий забрать урну с прахом. На обратном пути мужчина положил емкость с останками в пакет из продуктового магазина и поехал домой на метро.

На станции «Марксистская» гражданин вышел из вагона, а ценный груз оставил в поезде. Из-за этого родственница умершего отменила похороны и обратилась в полицию. Необычную пропажу ищут.

Еще одну необычную пропажу заметили сотрудники Гостиного Двора в столице. Из композиции «Российский антикварный салон», составленной из множества предметов старины, пропала бронзовая статуэтка «Киргиз с арканом».