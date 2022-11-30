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Специальное подразделение «Ахмат» уничтожило украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в среду, 30 ноября, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Благодаря оперативным и слаженным действиям им (бойцам «Ахмата» — прим. «ВМ») удалось полностью разгромить вражеский отряд, предпринявший попытку прорыва через ответственную территорию, — отметил он.

Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что бойцы чеченского отряда «продолжают оправдывать звание одного из самых эффективных и боеспособных подразделений».

До этого глава региона, комментируя слова Папы Римского о чеченцах, напомнил об инквизиции, крестовых походах и пристыдил главу католической церкви за незнание принципов ислама. По его словам, глава Ватикана стал жертвой настойчивости и пропаганды западной прессы.

Накануне офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о колоссальных потерях польских наемников в ходе спецоперации. Он уточнил, что польские чиновники уже сообщали о доставке на территорию страны тел польских солдат, погибших при участии в украинском конфликте.