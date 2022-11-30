Собянин рассказал о станциях северо-восточного участка БКЛ метро, открытого в тестовом режиме

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 30 ноября, рассказал о трех станциях северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), который был открыт в тестовом режиме, — «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща».

— Большое спасибо метростроителям! С этим участком они справились успешно в короткие сроки. Интегрировали новые станции, две из которых — глубокого заложения, в действующие направления метро — сложнейшая работа, — отметил он.

1/16 Рижская / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 2/16 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 3/16 Марьина Роща / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 4/16 Марьина Роща / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 5/16 Марьина Роща / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 6/16 Марьина Роща / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 7/16 Рижская / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 8/16 Рижская / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 9/16 Рижская / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 10/16 Рижская / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 11/16 Сокольники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 12/16 Сокольники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 13/16 Сокольники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 14/16 Сокольники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 15/16 Сокольники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин 16/16 Сокольники / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Глава города добавил, что запуск этих станций позволит пассажирам пересесть на другие линии метрополитена — Сокольническую, Калужско-Рижскую и Люблинско-Дмитровскую. Помимо этого, со станции «Рижская» горожане смогут перейти на Московские центральные диаметры (МЦД-2). На станции «Марьина Роща», по словам мэра, будут пересадки на МЦД-2 и МЦД-4.

Также Собянин в своем Telegram-канале добавил, что дизайн к каждой из станций был выбран в ходе голосования в проекте «Активный гражданин».

До этого мэр провел технический пуск северо-восточного участка БКЛ метро от станции «Электрозаводская» до «Савеловской». Собянин подчеркнул, что большое кольцо столичного метро замкнется в первом квартале 2023 года — все оставшиеся участки БКЛ запустят одномоментно