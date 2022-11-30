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Эксперт объяснила, почему россияне начали уделять больше внимания допобразованию

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт объяснила, почему россияне начали уделять больше внимания допобразованию
Студентка на онлайн-обучении / Фото: Алена Наумова

В текущем году 28 процентов россиян начали посещать учебные курсы, больше читать учебной литературы, а также принимали решение о получении дополнительного образования. Как пояснила руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова, люди готовы учиться, чтобы сменить сферу деятельности или продвинуться по карьерной лестнице.

— Когда мы спрашиваем, с какими целями люди собираются самостоятельно повышать уровень образования, на первом месте уже который год ответ «повысить профессионализм, улучшить навыки». На втором месте две вещи: «ради личного роста, саморазвития» и «чтобы сменить работу, сферу деятельности», — пояснила она в комментарии МИР 24.

Эксперт отметила, что люди стали серьезнее относиться к своей карьере. Граждане хотят развиваться в профессии, получать новые навыки, чтобы становиться более ценными работниками.

В столичном учебном центре «Профессионал» для горожан доступно несколько десятков программ переподготовки и повышения квалификации.

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