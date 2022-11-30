Звезда «Волка с Уолл-стрит» Джона Хилл решил избавиться от второй фамилии

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Американский актер и режиссер, двукратный номинант на премию «Оскар» Джона Хилл намеревается избавиться от своей второй фамилии. Об этом в среду, 30 ноября, сообщает портал TMZ.

Согласно имеющейся у издания информации, актер недавно оформил юридические документы, чтобы исключить из своего имени фамилию Фелдштейн. После этого актер сможет официально работать под своим более известным именем, передает портал.

Прошлой осенью популярный американский рэпер Канье Уэст официально сменил имя на свой сценический псевдоним Йе. Тогда журналисты TMZ со ссылкой на свои источники добавили, что фотомодель Кимберли Ноэль Кардашьян Уэст (Ким Кардашьян), с которой у артиста тогда шел бракоразводный процесс, не планирует менять ни свое нынешнее имя, ни имена их общих детей.

Уэст подал в суд необходимые документы для официальной смены имени еще в августе прошлого года. В качестве объяснения музыкант указал «личные причины».