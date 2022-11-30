Прокурор рассказала, что будет, если родители посадят ребенка за руль

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Родителей, которые сажают детей на колени в машине и дают «порулить», ждет привлечение к административной ответственности. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Татьяна Максименко в среду, 30 ноября.

По ее словам, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ за передачу управления транспортным средством лицу без специальных прав предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Также Максименко отметила, что если «порулить» дали подростку старше 16 лет, но еще не имеющему прав, то штраф будет наложен и на него. Размер наказания варьируется от пяти до 15 тысяч рублей.

Помимо этого, если в результате таких действий произойдет ДТП, в котором пострадает имущество или здоровье третьих лиц, то речь может зайти и о привлечении к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК РФ.

Ранее гостем программы выступала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. Она сообщила, что в текущем году столичные водители стали чаще нарушать правила дорожного движения.