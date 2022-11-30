Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автоледи перепутала педали, сбила человека и протаранила магазин в Сочи. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Автоледи перепутала педали, сбила человека и протаранила магазин в Сочи. Видео
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Женщина, находясь за рулем автомобиля, сбила человека и протаранила магазин. Об этом стало известно в среду, 30 ноября.

Инцидент произошел в городе Сочи. По предварительным данным, женщина перепутала педаль газа с тормозом, сбила человека, а после врезалась в витрину магазина и заехала в помещение.

Момент столкновения попал на видео.

Пострадавший мужчина получил травму ноги, однако смог встать и покинуть место происшествия самостоятельно, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Другое столкновение транспортного средства со строением произошло на юге Москвы. По неизвестной причине водитель грузовика не смог избежать столкновения и врезался в стену дома на Дорожной улице.

Автомобили ГИБДД Женщины ДТП Сочи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Все мнения
О проекте