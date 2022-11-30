Автоледи перепутала педали, сбила человека и протаранила магазин в Сочи. Видео

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Женщина, находясь за рулем автомобиля, сбила человека и протаранила магазин. Об этом стало известно в среду, 30 ноября.

Инцидент произошел в городе Сочи. По предварительным данным, женщина перепутала педаль газа с тормозом, сбила человека, а после врезалась в витрину магазина и заехала в помещение.

Момент столкновения попал на видео.

Пострадавший мужчина получил травму ноги, однако смог встать и покинуть место происшествия самостоятельно, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Другое столкновение транспортного средства со строением произошло на юге Москвы. По неизвестной причине водитель грузовика не смог избежать столкновения и врезался в стену дома на Дорожной улице.