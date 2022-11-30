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Невролог рассказала, когда при головной боли необходимо вызывать скорую

Евгений Белоусов
Общество
Невролог рассказала, когда при головной боли необходимо вызывать скорую
Фото: depositphotos

Головная боль может быть тревожным симптомом и последствием серьезных патологий, и ее нельзя постоянно пытаться побороть при помощи обезболивающих средств. Об этом рассказала доктор наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог КДЦ «К9» Наталья Шиндряева.

— Нельзя забывать о возможном токсическом воздействии при злоупотреблении лекарствами, вплоть до поражения органов и систем, — объяснила она.

Чтобы эффективно бороться с головной болью, рассказала врач, необходимо установить ее причину. Кроме того, в некоторых случаях следует как можно быстрее обратиться за профессиональной помощью, а не пытаться справиться с болью самостоятельно.

При резко возникшей боли с рвотой, нарушениями речи и судорогами необходимо срочно звонить в скорую. Такая боль может быть сигналом о серьезных заболеваниях, несущих угрозу для жизни, передает слова невролога «Газета.ру».

Врач-невролог, клинический психолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Яна Ковальская рассказала «Вечерней Москве», что головная боль нередко может возникать по психосоматическим причинам.

Она пояснила, что чаще всего психосоматические заболевания появляются из-за неразрешенных внутренних и внешних конфликтов. Причем человеку бывает сложно их выявить и осознать, так как, вероятнее всего, причиной болезни становится травматический опыт из детства.

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