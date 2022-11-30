Europa Press: Власти Испании рассматривают взрыв в посольстве Украины как теракт

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Руководство Испании рассматривает взрыв в посольстве Украины в качестве теракта. Об этом в среду, 30 ноября, сообщило агентство Europa Press.

По сведениям СМИ, Национальная судебная коллегия Испании приняла решение «рассматривать инцидент в посольстве Украины в Мадриде, в результате которого пострадал сотрудник дипломатического ведомства, как предполагаемый террористический акт».

В свою очередь судья Хосе Луис Калама приступил к предварительному судебному разбирательству, когда получил ответ, подготовленный сотрудниками местных правоохранительных органов.

До этого украинский посол в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что взрывное устройство, доставленное к зданию посольства Украины в Мадриде, располагалось не в конверте, а в коробке. Напомним, что в этот день в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв.

Заместитель руководителя Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что на российское посольство в Варшаве дважды попытались напасть неизвестные в ночь с 11 на 12 ноября.