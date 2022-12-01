Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

На Милу Кунис набросились украинцы после того, как она назвала борщ русским блюдом

Юлия Курганова
Общество
На Милу Кунис набросились украинцы после того, как она назвала борщ русским блюдом
Фото: Pexels

Голливудская актриса Мила Кунис, рассказывая о блюдах, которые готовила и любила ее семья, попала под критику от украинских прльзователей. Она родилась в 1983 году в Советском Союзе, ее родители жили на Украине, в 1991 году семья эмигрировала в США.

В интервью изданию Harpers Bazaar артистка рассказала, что до сих пор обожает есть блюда, которые готовит ее мама. Она перечислила борщ и пельмени, назвав их русскими.

— Это невероятная еда. Русские блюда — это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей, потом можно приготовить борщ. Это такой русский суп из свеклы, — рассказала звезда.

Также она отметила, что русские люди любят копченую рыбу и другие ее виды.

Украинские пользователи накинулись на актрису с критикой за причисление борща к русским блюдам. Они обвинили ее в том, что до сих пор она просто пиарилась на своих украинских корнях, а на самом деле всегда считала себя русской.

«Мила думает как все русские — все блюда родом из России»; «Она не понимает, что борщ — украинский, а щи — русские»; «Она родилась на Украине, но ничего не знает о своей родине», — написали украинцы.

Представители ЮНЕСКО занимаются глупостями, включая культуру приготовления борща в список нематериального наследия, которое требует защиты. Об этом 20 ноября сказал ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

Голливуд хейтеры жесткая критика блюда Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Все мнения
О проекте