Фото: Pexels

Голливудская актриса Мила Кунис, рассказывая о блюдах, которые готовила и любила ее семья, попала под критику от украинских прльзователей. Она родилась в 1983 году в Советском Союзе, ее родители жили на Украине, в 1991 году семья эмигрировала в США.

В интервью изданию Harpers Bazaar артистка рассказала, что до сих пор обожает есть блюда, которые готовит ее мама. Она перечислила борщ и пельмени, назвав их русскими.

— Это невероятная еда. Русские блюда — это всегда много еды. Можно начать с вареников или пельменей, потом можно приготовить борщ. Это такой русский суп из свеклы, — рассказала звезда.

Также она отметила, что русские люди любят копченую рыбу и другие ее виды.

Украинские пользователи накинулись на актрису с критикой за причисление борща к русским блюдам. Они обвинили ее в том, что до сих пор она просто пиарилась на своих украинских корнях, а на самом деле всегда считала себя русской.

«Мила думает как все русские — все блюда родом из России»; «Она не понимает, что борщ — украинский, а щи — русские»; «Она родилась на Украине, но ничего не знает о своей родине», — написали украинцы.

Представители ЮНЕСКО занимаются глупостями, включая культуру приготовления борща в список нематериального наследия, которое требует защиты. Об этом 20 ноября сказал ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.