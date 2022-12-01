Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в первые дни декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В первых числах декабря в столице ожидается морозная погода. Об этом рассказал «Вечерней Москве» сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Днем в четверг, 1 декабря, температура опустится до 6–8 градусов мороза, — отметил синоптик.

А ночь на пятницу, 2 декабря, согласно прогнозам, и вовсе станет самой холодной с начала сезона в Москве. Столбики термометров опустятся до 15 градусов ниже нуля, а на севере и востоке столичного региона и вовсе до минус 18 градусов.

В субботу и воскресенье, 3 и 4 декабря, ожидается небольшой снег и повышение температуры днем до 5–7 градусов ниже нуля.

Также Леус в беседе с «ВМ» предупредил метеозависимых москвичей о высоком атмосферном давлении, которое сохранится в городе до конца недели. По его словам, оно будет примерно на 20 единиц выше нормы: в пределах 766–769 миллиметров ртутного столба до конца недели.

А руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в конце текущей недели в столичном регионе морозы до минус 20 градусов.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что такие морозы могут наблюдаться только на востоке Московской области и то с очень небольшой вероятностью.