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Япония приняла «беспрецедентное» решение отказаться от совместной с Соединенными Штатами разработки нового истребителя из-за нежелания американской компании Lockheed Martin предоставить ей передовые технологии. Об этом сообщается в издании Shūkan Gendai.

Минобороны Японии выбрало в качестве партнеров по проекту Британию и Италию. И с учетом того, что японские истребители всегда были или произведены в США, или разработаны совместно с ними, «возникла необычная ситуация», отметили в газете.

Стоящие на вооружении ВВС Японии истребители F-2, которые спроектированы в 1980-х годах, первоначально предполагалось создать своими силами, но из-за давления со стороны правительства Штатов было решено разработать его совместно с американцами на основе самолета F-16.

Источник в Минобороны страны сообщил, что корпорация Lockheed Martin не стала делиться продвинутыми технологиями для создания нового японского истребителя. При этом британская компания BAE Systems пообещала «полную прозрачность». В результате решение о сотрудничестве с Великобританией и отказе от США было принято до конца года.

В итоге Японию ожидают «новые вызовы», теперь связанные с сотрудничеством с Лондоном, а перспективы проекта пока остаются туманными, сказано в публикации.

Это связано с тем, что Британия, «известная своей троякой дипломатией», настаивает на соотношении разработок 60 на 40 или 50 на 50, что является «невыгодным соотношением», поэтому Токио нужно вести себя осторожно с новым партнером, который «пытается продавить эгоистичные интересы».

Власти Японии выделили финансовую помощь странам, которые не поддержали резолюцию ООН с осуждением специальной военной операции России на Украине, чтобы «купить» их голоса. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Дмитрий Журавлев.