Ликсутов рассказал о ходе обновления старейшего трамвайного депо имени П.Л. Апакова

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Шаболовка, 9с3 Карта всех событий

В столице специалисты продолжают обновление уникального исторического трамвайного депо имени П.Л. Апакова. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Мы продолжаем работы в депо имени П.Л. Апакова. Сейчас там обустраивается кровля, возведено 90 процентов несущих конструкций нового производственного корпуса. Скоро мы приступим к монтажу фасада, обустройству внутренних инженерных систем и полов. Объект культурного наследия — административное здание — ждет бережная реставрация, — отметил он.

Завершение реконструкции трамвайного депо, по словам заммэра, планируют завершить до конца следующего года. Общая площадь реконструируемой территории составляет 28,7 тысячи квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В четверг, 24 ноября, заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что Краснопресненское трамвайное депо в СЗАО будет реконструировано и расширено. По его словам, благодаря реконструкции будут улучшены условия работы для сотрудников депо, а также качество обслуживания трамваев.

Помимо этого, ведутся работы по реконструкции трамвайного депо имени Баумана, расположенного на Сельскохозяйственной улице. Площадь трамвайного депо составит 34 100 квадратных метров.