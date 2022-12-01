Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ликсутов рассказал о ходе обновления старейшего трамвайного депо имени П.Л. Апакова

Араз Салехов
Город
Ликсутов рассказал о ходе обновления старейшего трамвайного депо имени П.Л. Апакова
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, улица Шаболовка, 9с3 Карта всех событий

В столице специалисты продолжают обновление уникального исторического трамвайного депо имени П.Л. Апакова. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Мы продолжаем работы в депо имени П.Л. Апакова. Сейчас там обустраивается кровля, возведено 90 процентов несущих конструкций нового производственного корпуса. Скоро мы приступим к монтажу фасада, обустройству внутренних инженерных систем и полов. Объект культурного наследия — административное здание — ждет бережная реставрация, — отметил он.

Завершение реконструкции трамвайного депо, по словам заммэра, планируют завершить до конца следующего года. Общая площадь реконструируемой территории составляет 28,7 тысячи квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В четверг, 24 ноября, заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что Краснопресненское трамвайное депо в СЗАО будет реконструировано и расширено. По его словам, благодаря реконструкции будут улучшены условия работы для сотрудников депо, а также качество обслуживания трамваев.

Помимо этого, ведутся работы по реконструкции трамвайного депо имени Баумана, расположенного на Сельскохозяйственной улице. Площадь трамвайного депо составит 34 100 квадратных метров.

Максим Ликсутов Москва Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Все мнения
О проекте