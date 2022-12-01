Ефимов: Открылась регистрация на обучающий курс для столичных инженеров

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«Московская техническая школа» совместно со специалистами МГТУ имени Н. Э. Баумана разработала программу подготовки инженеров в сфере аддитивных технологий. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Обучение в рамках курса будет проходить по направлениям «Контроль качества аддитивного производства в машиностроении», «Лазерные аддитивные технологии» и «Литьевые аддитивные технологии», — заявил он.

По словам заместителя столичного мэра, на первом направлении инженеры научатся использовать типовые методы контроля качества изделий, включая акустические, радиационные, магнитные и другие, а также разрабатывать технические задания на проектирование инструментов и оборудования для изготовления 3D-модели.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что на направлении «Лазерные аддитивные технологии» инженеры узнают о современных технологиях и тенденциях в 3D-печати. Курс займет 120 академических часов. Для отработки навыков будут задействованы комплексы коаксиального лазерного плавления и селективного лазерного плавления.

Всего в «Московской технической школе» планируется открыть восемь направлений для обучения. По словам декана факультета «Машиностроительные технологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана Алексея Игнатова, участие мэрии столицы в решении кадрового голода уже дало положительный эффект.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что с марта 2022 года Москва предоставила 12 застройщикам, реализующим в столице масштабные инвестиционные проекты (МаИП), землю в аренду без торгов по ставке один рубль в год.