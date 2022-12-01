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Постпред РФ в Вене: В многосторонней дипломатии появился новый «треугольник»

Лейла Алиева
В мире
Постпред РФ в Вене: В многосторонней дипломатии появился новый «треугольник»
Фото: IAEA Imagebank / CC BY 2.0

Трехсторонние консультации между Россией, Китаем и Ираном похожи на новый треугольник многосторонней дипломатии. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в четверг, 1 декабря.

— Постоянные представительства Китая, Ирана и России провели продуктивные трехсторонние консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес. Не похоже ли это на новый треугольник в многосторонней дипломатии — Китай, Иран и Россия? — отметил он.

Такой формат взаимодействий в перспективе может расшириться, так как большинство государств выступают за многосторонний мир, добавил Ульянов на личной странице в Twitter.

В начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Тегеран, где обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси ряд вопросов в сфере безопасности двух государств.

В последнее время правительства России и Ирана начали тесное сотрудничество во многих отраслях. Так, 1 ноября сообщалось, что Москва и Тегеран начали обсуждение вопроса об участии российских компаний в строительстве солнечных и ветряных электростанций в Иране.

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