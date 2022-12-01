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Новогодняя почта открылась на смотровой площадке Panorama 360 в Москве

Лейла Алиева
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Новогодняя почта открылась на смотровой площадке Panorama 360 в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На смотровой площадке Panorama 360 в Москве впервые начала работать новогодняя почта. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе смотровой площадки.

— Новогодние письма и открытки впервые можно отправить с высоты 327 метров над уровнем земли — на смотровой площадке Panorama 360. «Почта России» установила специальный почтовый ящик на 89 этаже самого высокого небоскреба столицы — «Башня Федерация». Это новогоднее отделение будет работать с 1 декабря и до конца новогодних каникул, — говорится в сообщении.

Гости смогут отправить открытки с пожеланиями родным, друзьям и знакомым, а дети — в резиденцию Деда Мороза. При этом специально для смотровой площадки были выпущены открытки в стиле ретро, которые подарят только в данном пункте, пишет ТАСС.

Ежегодная акция «Почта Деда Мороза» также стартовала в столичных парках. Она будет работать с 18 ноября по 16 января включительно. В 41 парке размещено 58 ящиков, при этом отправить письмо можно и в онлайн-формате с помощью спецформы на сайте московской усадьбы Деда Мороза.

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