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Андрей Бочкарев оценил готовность подземного перехода между Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линиями на станции «Электрозаводская»

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев оценил готовность подземного перехода между Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линиями на станции «Электрозаводская»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Готовность подземного перехода между станциями «Электрозаводская» Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро составляет более чем 80 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 1 декабря.

— Между станциями БКЛ и синей веткой сооружается подземная пересадка. Сейчас ведутся монолитные работы и продолжается проходка перехода с монтажом чугунной тюбинговой обделки. Строительство перехода осуществляется с помощью средств малой механизации без использования тоннелепроходческих комплексов, — рассказал он.

Строительство перехода станет важной частью формируемого на базе станции БКЛ транспортно-пересадочного узла, объединяющего станции «Электрозаводская» БКЛ и Арбатско-Покровской ветки и платформу Электрозаводская Московской железной дороги (МЖД).

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, пассажиры смогут переходить с распределительного уровня платформенного зала станции Большого кольца в торец станции Арбатско-Покровской линии.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительная готовность участков Большой кольцевой линии метро составляет 90 процентов. До конца 2023 года специалисты продлят Люблинско-Дмитровскую линию до района Северный.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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