Московские школьники создали интерактивный новогодний календарь на портале «Школа.Москва»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На портале «Школа.Москва» 1 декабря стартует специальный проект «Новогодний календарь». Он позволит школьникам каждый день узнавать разного рода советы и лайфхаки от учеников столичных школ и колледжей, а также педагогов и психологов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

— Подготовка к Новому году — всегда творческий и приятный процесс, который объединяет и детей, и взрослых. У наших школьников и студентов колледжей оказалось немало интересных и оригинальных новогодних традиций, ярких идей, которые могут взять себе на заметку все желающие, чтобы реализовать у себя в школе или дома с родителями, — отметила руководитель PR-службы департамента Наталья Цымбаленко.

Она добавила, что контент для онлайн-календаря создавался самими школьниками. При этом свои идеи они обсуждали на встречах школьной редакции в Медиацентре.

Из календаря ребята смогут узнать, как украсить к празднику дом или школьный кабинет, приготовить блюдо для новогоднего стола или положить начало новой традиции. Кроме того, в карточках календаря содержатся рекомендации психологов, как нужно загадывать желания, подводить итоги года и строить планы. Также календарь расскажет, как интересно провести каникулы с Московской электронной школой и принять участие в творческих конкурсах и флешмобах.

Недавно представители резиденции главного Деда Мороза страны в Великом Устюге назвали самые желанные детские подарки на Новый год. «Вечерняя Москва» разобралась, когда и где выгоднее всего их приобретать. Так, согласно списку желаний, наиболее популярными подарками стали гаджеты, машинки на пульте управления, куклы Барби и игрушки LOL.