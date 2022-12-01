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Воздушная тревога объявлена сразу в трех областях Украины

Араз Салехов
В мире
Воздушная тревога объявлена сразу в трех областях Украины
Фото: shutterstock

В Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из данных официальной карты воздушных тревог страны.

Помимо этого, сирены прозвучали в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 29 ноября, воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. Первые сирены прозвучали на севере и в центральной части Украины, а затем и в остальных областях страны.

Помимо этого, 28 ноября воздушная тревога была объявлена в Николаевской области на юге Украины и в Кировоградской области в центральной части страны. Кроме того, воздушную тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Вскоре после этого воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях на севере Украины.

В среду, 23 ноября, все атомные электростанции (АЭС) и большинство тепловых и гидроэлектростанций (ТЭС и ГЭС) Украины были временно обесточены. Министерство энергетики страны отметило, что большинство потребителей электроэнергии по всей Украине также обесточено. Отключения электричества могут повлиять на наличие тепло- и водоснабжения.

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