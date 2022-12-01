Почта Деда Мороза открылась во Дворце госуслуг на ВДНХ

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

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Почта Деда Мороза заработала во Дворце госуслуг на ВДНХ, который расположен в павильоне № 71. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 1 декабря.

Все желающие могут взять у сотрудников ресепшена брендированную открытку и написать в ней свои пожелания, а затем опустить в специальный почтовый ящик с надписью «Почта Московской усадьбы Деда Мороза». Для ответного письма необходимо будет указать свое имя, обратный адрес и индекс.

Раз в неделю снеговик-почтовик будет забирать письма и доставлять их в резиденцию Деда Мороза в Москве. Почта во Дворце госуслуг будет открыта до 31 декабря включительно, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще одна столичная новогодняя почта открылась на смотровой площадке Panorama 360. «Почта России» установила специальный почтовый ящик на 89-м этаже самого высокого небоскреба столицы — «Башня Федерация», который будет работать до конца новогодних каникул.

Также москвичи смогут отправить письмо новогоднему волшебнику в парках города. В 41 парке размещено 58 ящиков, которые будут работать с 18 ноября по 16 января включительно.