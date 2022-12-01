Лавров: Москва не просила о переговорах с Украиной, но готова выслушать другую сторону

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва не просила о переговорах с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 1 декабря.

— И когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции, ну, это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно, — отметил он.

По словам Лаврова, Россия никогда не просила о переговорах, но всегда готова выслушать другую сторону, передает РИА Новости.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия должна предоставить гарантии, что ситуация не повторится, а также возместить убытки, причиненные при проведении спецоперации.

По мнению политолога Сергея Маркова, такие заявления являются только попыткой умерить пыл украинского президента, который в последнее время перестал слушать своих заокеанских покровителей. В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что США не призывают Украину к переговорному процессу с Россией, они просто хотят повлиять на «неадекватного Зеленского».