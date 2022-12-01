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Медведев: Армия России последовательно достигает поставленных Путиным целей на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Медведев: Армия России последовательно достигает поставленных Путиным целей на Украине
Фото: er.ru

Российские военнослужащие продолжают проведение спецоперации на Украине, они постепенно достигают целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 1 декабря.

— Вооруженные силы нашего государства продолжают проводить специальную военную операцию на Украине, последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом нашей страны, — сказал он.

Медведев добавил, что партия «Единая Россия» также продолжает свою деятельность на освобожденных территориях. По его словам, она включилась в работу сразу же, передает РИА Новости.

До этого советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что союзные силы достигли огневого контроля всех основных дорог на Артемовском направлении спецоперации. Из-за текущей ситуации украинским войскам приходилось перемещаться фактически по полям.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецподразделение «Ахмат» уничтожило украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Кременной в ЛНР. Он отметил, что бойцы отряда «продолжают оправдывать звание одного из самых эффективных и боеспособных подразделений».

Дмитрий Медведев Спецоперации Владимир Путин
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