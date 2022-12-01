Адвокат Илья Новиков объявлен в розыск

Адвоката Илью Новикова* объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД, обновленной в четверг, 1 декабря.
Согласно информации, которая содержится в карточке, адвоката разыскивают по статье Уголовного кодекса Российской Федерации. О том, по какой именно статье разыскивают Новикова не уточняется.
Адвокат известен тем, что представлял в суде интересы украинской летчицы Надежды Савченко, бывшего президента этой же страны Петра Порошенко, а также «Фонда борьбы с коррупцией»** Алексея Навального* .
По неподтвержденным данным, с 2021 года адвокат проживает в Киеве.
Ранее МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова.
* — объявлены иноагентами.
** — запрещен в России и признан на территории страны экстремистской организацией.