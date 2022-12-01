Адвокат Илья Новиков объявлен в розыск

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Адвоката Илью Новикова* объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД, обновленной в четверг, 1 декабря.

Согласно информации, которая содержится в карточке, адвоката разыскивают по статье Уголовного кодекса Российской Федерации. О том, по какой именно статье разыскивают Новикова не уточняется.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России

Адвокат известен тем, что представлял в суде интересы украинской летчицы Надежды Савченко, бывшего президента этой же страны Петра Порошенко, а также «Фонда борьбы с коррупцией»** Алексея Навального* .

По неподтвержденным данным, с 2021 года адвокат проживает в Киеве.

Ранее МВД объявило в розыск журналиста Андрея Караулова.

* — объявлены иноагентами.

** — запрещен в России и признан на территории страны экстремистской организацией.