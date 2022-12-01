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Приметы и советы

Эксперты рассказали, какие блюда должны быть на новогоднем столе в 2022 году

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, какие блюда должны быть на новогоднем столе в 2022 году
Фото: Pexels

Эксперты дали советы, какие блюда стоит приготовить для встречи Года Кролика.

Чтобы порадовать Черного Кролика, можно начать с сервировки стола. Подойдут оттенки зеленого и красного, а также синего, серебристого и белого. Оформление стола также может быть выполнено в черном и золотистом цвете.

Кролик питается овощами и зеленью, поэтому эти продукты должны обязательно быть на столе. Зелень можно подать отдельно или украсить ей блюда. Обязательно на столе должна быть морковь. Из овоща можно сделать салат, а можно красиво уложить на тарелке в виде вырезанных фигурок. Что касается мяса, то от зайчатины или крольчатины лучше отказаться.

Кролик — домашнее животное, поэтому Новый год стоит встречать дома, в кругу близких, передает издание «Профиль».

Следующему году будет покровительствовать Черный Водяной Кролик. Астрологи объяснили, какой наряд следует выбрать для встречи праздника, чтобы исполнились все заветные желания.

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