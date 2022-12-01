Движение восстановлено после ДТП на Северо-Восточной хорде в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Восстановлено движение по Северо-Восточной хорде после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 1 декабря.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на Северо-Восточной хорде при движении в сторону области в районе дома № 3, строение 5, по улице Верхнелихоборской. Водитель не справился с управлением и врезался в заграждение. Движение на участке было затруднено.

Еще одно ДТП произошло в Подмосковье. В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек, трое из них — дети.