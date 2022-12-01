Politico: Задержанные на Аляске жители Чукотки находятся под стражей в штате Вашингтон

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Двое мужчин, приплывшие из Чукотки на Аляску, находятся в следственном изоляторе города Такома штата Вашингтон в Соединенных Штатах. Об этом сообщает газета Politico.

В издании уточнили, что россиян зовут Сергей и Максим. Вопросом их освобождения занимается правозащитник.

По данным газеты, жители Чукотки на протяжении двух месяцев пребывают под стражей в центре Иммиграционной и таможенной полиции Соединенных Штатов (ICE). В ICE отметили, что ведомство регулярно пересматривает условия содержания россиян, чтобы убедиться в их гуманности, передает РИА Новости.

В начале октября сообщалось, что двое мужчин приплыли на лодке к берегам американского острова Святого Лаврентия. Беглецов заметили местные жители 4 октября. Мужчины утверждают, что приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе. Если это верно, то по морю они преодолели около 480 километров.

Обоих доставили в американский город Анкоридж, штат Аляска, где с ними работали сотрудники Министерства внутренней безопасности США.