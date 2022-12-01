WSJ: Евросоюз не сможет конфисковать замороженные средства Центробанка РФ для помощи Украине

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Руководство Европейского союза признало, что не способно конфисковать замороженные западными странами активы Центрального банка Российской Федерации по причине международного принципа государственного иммунитета. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщило американское издание Wall Street Journal.

По его информации, Еврокомиссия собирается сформировать специальный фонд управления ликвидными активами, прибыль от которых будет использована в качестве материальной помощи Украине.

Как пишет газета, в Еврокомиссии отметили, что Брюссель не имеет соответствующих сведений об объеме денежных средств Центробанка России, которыми располагают европейские государства. Кроме того, неизвестно, какую долю из этой суммы составляют ликвидные активы.

Правительство Соединенных Штатов также не может использовать замороженные российские средства. По словам неназванных источников из американского Минфина и Минюста, ведомства попросили членов Конгресса США разработать новые решения в законодательстве, на основании которых можно будет арестовывать, а не только замораживать российские активы, и затем переводить их Киеву.

Еврокомиссия предложила создать структуру для управления замороженными активами России. По словам главы ЕК, средства направят на поддержку Украины. Ущерб, понесенный республикой в ходе спецоперации ВС России, комиссия оценила в 600 миллиардов евро.

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