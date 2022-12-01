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Подарки детям жителей новых регионов России начали собирать в парках Москвы

Евгений Жуков
Город
Подарки детям жителей новых регионов России начали собирать в парках Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жителям столицы рассказали об открытии пунктов по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» в городских парках. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 1 декабря.

В подобных пунктах все желающие могут передать новогодние подарки детям жителей новых регионов, присоединенных к России, и открытки с пожеланиями участникам специальной военной операции (СВО) и их родным.

Точки сбора работают в Парке Горького, парках «Сокольники» и других, а также в садах имени Баумана и «Эрмитаж». С 9 декабря такие же пункты откроются на 19 фестивальных площадках города. Еще восемь точек заработают 23 декабря.

Москвичи могут принести игрушки, книги и настольные игры до 8 января 2023 года. Подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Кроме того, в штабах принимают носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко рассказала, что руководство города провело работы по организации помощи в получении соцвыплат и содействии в трудоустройстве для жителей новых регионов Российской Федерации из Донбасса и беженцев с Украины.

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