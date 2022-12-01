WSJ: ЕК предложила принять потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов

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Чиновники Евросоюза (ЕС) начали обсуждать предложение Еврокомиссии (ЕК) об утверждении потолка цен на нефть из России на уровне долларов 60 за баррель. Об этом в четверг, 1 декабря, со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

Все 27 стран должны утвердить предлагаемое ограничение, после чего переговоры продолжатся. При этом издание считает, что страны ЕС могут согласовать другой потолок цен на нефть в течение дня, если на варианте 60 долларов они не договорятся.

24 ноября большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65–70 долларов за баррель. При этом польское государство выступило за введение потолка цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

«Вечерняя Москва» решила узнать, почему Еврокомиссия утвердила настолько высокий ценовой потолок. По словам директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова, высокий потолок цен на нефть из России является приманкой в ловушку для стран — покупателей наших энергоресурсов.