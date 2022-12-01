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Москвичам рассказали о перекрытии бокового проезда на Ленинском проспекте

Евгений Жуков
Город
Москвичам рассказали о перекрытии бокового проезда на Ленинском проспекте
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ленинский проспект, 111к1 Карта всех событий

Жителям столицы рассказали о перекрытии бокового проезда Ленинского проспекта в районе дома 111, корпус 1. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Там также добавили, что подобные ограничения связаны со строительством объектов метрополитена, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, с 18 ноября на участках Дмитровского шоссе и улицы Маршала Тухачевского временно изменена схема движения транспорта. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей в районе станции метро «Верхние Лихоборы».

Также в период с 22 ноября по 28 февраля одна полоса на участке 3-го Колобовского переулка будет недоступна для движения. Подобное решение также связано с проведением работ по строительству инженерных сетей.

До этого сообщалось, что боковой проезд улицы Кубинки будет временно закрыт в ночное время с 12 ноября по 28 февраля в связи с проведением строительных работ. Москвичам рекомендовали заранее планировать маршруты.

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